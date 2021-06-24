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- Kanada'da kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu
Kanada'da kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu
Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde bulunan kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları tespit edildi.
- AA
- 24.06.2021 - 18:45
Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde bulunan kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları tespit edildi.
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