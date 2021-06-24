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    Kanada'da kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu

    Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde bulunan kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları tespit edildi.
    • AA
    • 24.06.2021 - 18:45
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    Kanada'da kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu

    Kanada'nın Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde bulunan kayıt dışı mezarlarda 751 çocuğa ait ceset kalıntıları tespit edildi.

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