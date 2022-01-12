Kanada'da koronavirüs aşısı olmayanlardan vergi alınacak

Aşı olmayanların eşitliği bozduğundan yola çıkılan Quebec eyaletinde, koronavirüs aşısı olmadıkları gerekçesiyle sağlık vergisi alınmasına karar verildi.

Tüm dünyada koronavirüse karşı birçok tedbir alınıyor.

Ülkeler vaka sayılarına ve imkanlarına göre belirli çalışmalar yürütüyor.

Kanada'nın Quebec eyaleti, koronavirüse karşı aşı olmayı reddeden kişilerin bazı hizmetlere erişimini sınırlamanın ardından bir adım daha attı.

Eyalette aşı olmayan kişiler için yeni bir sağlık vergisi getirildi.

"NÜFUSUN YÜZDE 90'I İÇİN ADALET SORUNU VAR"

Eyalet Başkanı Francois Legault, yeni mali cezayı yürürlüğe koyma sözü verdi ve önümüzdeki haftalarda ilk aşı dozunu almayı reddedenlerin sağlık sistemi üzerindeki etkilerinin bedelini ödemeye başlamak zorunda kalacaklarını söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda , bazı fedakarlıklar yapan nüfusun yüzde 90'ı için bir adalet sorunu var. Bence onlara bu tür bir önlem borçluyuz." dedi.

"BU BİR EŞİTLİK MESELESİ"

Hükümetin benzeri görülmemiş vergi nedeniyle karşılaşacağı yasal ve etik zorluklar sorulduğunda, Başkan hareketin "büyük bir anlaşma" olduğunu kabul etti.

Açıklamada, "Diğer ülke veya diğer devletlerde neler olduğuna bakacak olursak, herkes bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bu bir eşitlik meselesi çünkü şu anda bu insanlar sağlık bakım ağımıza çok önemli bir yük bindiriyorlar ve bence nüfusun çoğunluğunun bunun bir sonucu olmasını istemesi normal." ifadelerine yer verildi.

AŞI PASAPORTU UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Legault yeni vergi miktarını açıklamadı. Quebec'in eyaletin aşı pasaportu gerekliliklerinin uygulamasını genişletmeye devam edeceğini söyledi.