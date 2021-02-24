Kanada’da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan işletmeciye büyük ceza

Koronavirüs önlemlerine uymayan restoran sahibinden halk sağlığını riske atması ve restoranın kapalı kalması gerektiği dönemde şehrin harcadığı 187 bin doları ödemesi talep edildi.

Kanada’da koronavirüs salgını nedeni ile uygulanan kısıtlamaları ihlal edenlere göz açtırılmıyor.

Toronto’da bir restoran sahibi olan Adam Skelly, geçtiğimiz kasım ayında restoranların kapalı olması rağmen sosyal medya üzerinden vatandaşların restoranında yemek yiyebilecekleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

KAPATMA KARARINA UYMAYINCA GÖZALTINA ALINDI

Skelly’in çağrısı üzerine kısıtlama karşıtı birçok kişi Adamson Barbecue’ye gelmiş ve kısıtlamaları hiçe sayarak yemek yemişti.

Olayın ardından Skelly’in restoranı geçici süre ile kapatılmış, kapatma kararına uymayan Skelly’i bu kez gözaltına alınmıştı.

337 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Skelly’in gözaltına alınmasının ardından destekçileri, Go Fund Me adlı kuruluş vasıtası ile yaklaşık 337 bin dolar para toplayarak, Skelly’nin serbest bırakılmasını sağlamıştı.

ŞEHRİN HARCADIĞI 187 BİN DOLARI ÖDEMESİ İSTENDİ

Serbest bırakılması sonrası Skelly’den, halk sağlığını riske atması ve restoranın kapalı kalması gerektiği dönemde şehrin harcadığı 187 bin doları ödemesi talep edildi.

Skelly ayrıca polisi engellemek, kapalı mekanda yemek yeme kurallarını ihlal etmek ve ruhsatsız iş yeri işletmek dahil toplamda 13 suçtan suçlandı.