Kanada’da koronavirüs vaka sayısı 90 bini aştı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 48 saatte 2 bin 671 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.

Kanada'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 48 saatte 278 artarak 7 bin 136’ya çıktı. Vaka sayısı da 2 bin 671 artarak 90 bin 190’a yükseldi.

Bu arada Federal Ulaştırma Bakanlığı, başta kruvaziyerler olmak üzere 100’den fazla yolcusu bulunan gemilerin, Kanada limanlarına girişlerine getirilen yasağın uzatıldığını açıkladı.

31 EKİM 2020 TARİHİ VERİLDİ

Federal Ulaştırma Bakanı Marc Garneau, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 100'den fazla yolcusu olan gemilerin Kanada sularına giriş yasağının 31 Ekim 2020'ye kadar uzatıldığını söyledi.

YASAK DAHA DA UZATILACAK

Hükümetin salgının başladığı mart ayında aldığı kararla 1 Temmuz 2020'ye kadar 500'den fazla yolcuya sahip gemilerin Kanada kara sularına girişini yasakladığını hatırlatan Garneau, bu yasağın genişletilerek uzatıldığını ifade etti.

GEÇEN YIL LİMANLARA 2 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ GELDİ

Geçen yıl 140 kruvaziyer, Kanada limanlarına iki milyondan fazla ziyaretçi getirmişti. Bakan Garneau, sektörün zararının telafisi için Bakanlık olarak çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.