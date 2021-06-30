Kanada'da koronavirüsten ölen 6 bin kişinin ölüm kaydı farklı kaydedildi

Kanada'da kayıtlara geçen koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının eksik kaydedildiği tespit edildi.

Toronto Üniversitesi'nden Doçent Tara Moriarty başkanlığındaki bir bilim ekibi tarafından hazırlanan rapor, Royal Society of Canada isimli bilim topluluğunun internet sitesinde yayınlandı.

'Kanada'daki Koronavirüs Salgını Sırasında Tüm Nedenlere Bağlı Aşırı Ölümler' başlığını taşıyan raporda, salgının başlangıcından bu yana 26 binden fazla Kanadalının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtilerek, bu rakamın çok yüksek olduğu ancak toplam vefat sayısını yansıtmadığı bildirildi.

VİRÜSTEN ÖLEN 6 BİN KİŞİ YANLIŞ KAYDEDİLDİ

Raporun özet kısmında, "Çalışmamız, 1 Şubat ile 28 Kasım 2020 arasında 45 yaş ve üstü yaklaşık 6 bin kişinin koronavirüs ölümlerinin tespit edilmediğini ve bildirilmediğini ortaya koyuyor. Bu bize, ölüm vakalarının aynı oranda ve metotla raporlanması halinde, pandemik ölüm yükünün bildirilenden iki kat daha yüksek olabileceğini gösteriyor" ifadeleri kullanıldı.

TEMEL ÖLÜM İSTATİSTİKLERİ BİLE AYLAR SÜRDÜ

Araştırma raporunun başyazarı ve ekibin lideri Moriarty, raporun özet kısmında yer alan değerlendirmesinde, Kanada'nın zayıf kayıt tutmasının, koronavirüs ile birlikte gelecekteki salgınlarla daha iyi mücadele etmeyi de zorlaştırdığını ifade etti.

Bazı eyaletlerin temel ölüm istatistiklerini bile yayınlamasının aylar sürdüğünü ve raporların eyaletler arasında tutarsız olduğunu belirten Moriarty, "Yaşlı bakım merkezleri dışında muhtemelen koronavirüsten ölen insanların bildiğimizden çok daha fazla olduğunu anlamanın insanlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"SESSİZCE ÖLEN BİNLERCE KANADALI"

Global News'e konuşan Sinai Health Geriatri Direktörü Dr. Samir Sinha, raporun Kanada'daki ölümler hakkında "açık ve harekete geçirici bir mesaj" sunduğunu ifade etti.

Sinha, "Sessizce ölen binlerce Kanadalıdan bahsediyoruz. Sevdikleri muhtemelen kalp krizi veya felç geçirmiş olabileceklerini ya da düşmüş olabilecekleri için öldüklerini düşünüyorlar, onların koronavirüsten öldüğünü bilmiyorlar" dedi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde salgının başlangıcından bugüne kadar 26 bin 267 kişi hayatını kaybetti.