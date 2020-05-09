Kanada'da koronaya karşı özel diyaliz tedavisi

Hastanın kanının standart diyalizden çok daha yavaş bir devrede çıkarıldığı yöntemde, beyaz kan hücrelerini hedeflemek ve dönüştürmek için belirli seviyelerde biyokimyasal bileşenler kullanıldı.

Kanadalı bir grup bilim adamı, koronavirüse karşı kanın temizlenmesinde kullanılan diyaliz makinesi ile farklı bir tedavi metodu geliştirdi.

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı London kentindeki Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, özel bir diyaliz prosedürü ile gerçekleştirilen tedavinin dünyada ilk olduğu ve bu usulle koronavirüsün tedavi edilebildiği bildirildi.

Açıklamada, diyaliz cihazının, hastanın beyaz kan hücrelerini, vücudun koronavirüse verdiği yanıtla ilişkili bir semptom olan hiperinflamasyon ile savaşmak için yeniden programlayarak çalıştığı kaydedildi.

KANADA'DA YENİ TEDAVİ YÖNTEMİ

Yeni tedavinin, virüsün ağır hastalarda bir sitokin fırtınasına neden olabileceğini gösteren kanıtlara dayandığı vurgulandı.

Çalışma grubunun lideri Doktor Chris McIntyre, sitokin fırtınasının hiperinflamatuar duruma yol açtığını dile getirerek, küresel ilaç sıkıntısı ve hiperinflamasyon ilaçlarının sınırlı olması gibi kaygılar arasında, koronavirüs için daha fazla tedavi seçeneği keşfetmeye çalıştıklarını söyledi.

HEDEF, VENTİLASYONA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

McIntyre, "Bu bizde, hastanın kanını vücudun dışında tedavi etme fikri doğurdu. Bağışıklık tepkisini değiştirmek için iltihap ile ilişkili beyaz kan hücrelerini yeniden programlayabiliriz. Nihai hedef hastanın hayatta kalmasını sağlamak, iyileştirmek ve oksijen ve ventilasyona bağımlılıklarını azaltmaktır." dedi.

BİYOKİMYASAL BİLEŞENLER KULLANILIYOR

Yeni tedavinin, "ekstrakorporeal lökosit modifiye" cihazı adı verilen modifiye edilmiş standart bir diyalizöre odaklandığı kaydedilen açıklamada, cihazla hastanın kanının standart diyalizden çok daha yavaş bir devrede çıkarıldığı, daha sonra beyaz kan hücrelerini hedeflemek ve dönüştürmek için belirli seviyelerde biyokimyasal bileşenler kullanıldığı belirtildi.

HİPERİNFLAMASYONLA SAVAŞMALARI ŞEKLİNDE PROGRAMLANDI

Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün açıklamasında, tedavi gelişiminin, yeniden programlanmış beyaz kan hücrelerinin, tekrar dolaşıma sokulduktan sonra, bağışıklık sisteminin koronavirüse karşı artan hassasiyetinden etkilenen organlarda hiperinflamasyonla savaşmaları şeklinde programlandığı ifade edildi.

40 GÖNÜLLÜ ÜZERİNDE DENENECEK

Açıklamada, yeni tedavinin, Londra Üniversitesi Hastanesi ile Victoria Hastanesi’nde durumları kritik 40 gönüllü koronavirüs hastası üzerinde test edileceği bildirilerek, sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.