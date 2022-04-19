Kanada'nın Toronto kentinde durakta metro bekleyen kadını, arkasındaki kadın yolcu raylara itti. Talihsiz kadının kaburgaları kırıldı.

Kanada'nın Toronto kentinde geçtiğimiz pazar günü yaşanılan olay, kameralara yansıdı.

Durakta metro bekleyen kadın, diğer bir kadın yolcu tarafından raylara itildi.

Saldırgan tutuklandı

İHA'nın haberine göre, Bloor-Yonge İstasyonunda gerçekleşen olayın güvenlik görüntülerine ulaşan Toronto polisi, zanlının görüntülerini paylaşmasının ardından 45 yaşındaki Edith Frayne adlı saldırgan tutuklandı.

Kadının kaburgaları kırıldı

Toronto Transit Komisyon (TTC) Sözcüsü Stuart Green yaptığı açıklamada, Frayne’nin Finch İstasyonunda çalışan bir TTC çalışanı sayesinde fark edilmesi sayesinde yakalandığını ifade etti.

Polis, raylara itilen 39 yaşındaki kadının yaklaşan trenin altında kalmamak için ray arasındaki boşluğa girdiğini belirterek, kadının kaburgalarının kırıldığını ve hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

Kanada'da metro bekleyen kadın raylara itildi VİDEO