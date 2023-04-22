Kanada'da milletvekillerinden 'pembe topuklu' protesto Kanada'da kadına yönelik şiddete dikkat çekmek isteyen erkek milletvekilleri, pembe topuklu ayakkabılar giydi.

ensonhaber.com

Kanada Parlamentosu'nda kadına yönelik şiddetin artışına dikkat çekmek için ilginç bir protesto düzenlendi.

Erkek milletvekillerinin yaptığı protestoda mesajlarını iletebilmek için pembe renkli topuklu ayakkabı giyildi.

"Kadına şiddete hayır" diyen vekiller daha sonra hep birlikte yürüdü.

Erkek vekiller pembe topukluları giydi, yürüdü

Protestodan renkli görüntüler yansıdı.

Öte yandan pembe renkli topuklu ayakkabılar, kadınların sembolik olarak giydiği bir eşya olmasına rağmen, erkek milletvekilleri tarafından giyilerek, kadına yönelik şiddete karşı erkeklerin de duyarlılık göstermesi gerektiğinin altı çizildi.