Kanada'da Müslümanların üzerine aracını süren saldırgan yakalandı Toronto kentinde, sabah namazından çıkanların üzerine aracını süren saldırgan gözaltına alındı.

AA & Ensonhaber

York Bölge Polisinden yapılan açıklamaya göre, olay, bölgenin en eski ve en büyük camisi olan Markham İslam Cemiyeti Camisi'nin otoparkında gerçekleşti.

Sabah namazı saatlerinde camiye gelen 28 yaşındaki Sharan Karunakaran, caminin otoparkındaki Müslümanlardan birinin üzerine aracını sürdü.

Camiye girip hakaret etmiş, Kur'an-ı Kerim'i yırtmıştı

Markham İslam Cemiyetinden yapılan açıklamada ise, Karunakaran'ın, aracıyla gerçekleştirdiği saldırıdan önce camiye girdiği, cemaate küfürler savurduğu ve Kur’an-ı Kerim'i yırtarak parçaladığı kaydedildi.

London saldırısının yıl dönümü öncesi yaşandı

Cemiyetin açıklamasında,

Şahıs camiden çıktıktan sonra namazdan çıkanların üzerine aracını sürdü. Bu olaydan çok rahatsızız. Özellikle de London kentinde 2021 yılında 4 kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiği araçlı terör saldırısının yıl dönümü yaklaşırken.

denildi.

Saldırgan yakalandı

Olay sonrası kaçan saldırgan, daha sonra bölge polisince yakalandı.

Karunakaran, tehdit etmek, saldırıda bulunmak ve tehlikeli araç kullanmak suçlarından 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Polis, saldırganın serbest bırakılmadığını, mahkeme tarihine kadar tutuklu kalacağını duyurdu.