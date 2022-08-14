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    Kanada'da Ontario Başbakanı canlı yayında arı yuttu

    Kanada'da Ontario Başbakanı canlı yayında arı yuttu

    Ontario Başbakanı Doug Ford canlı yayında yanlışlıkla bir arı yuttu. Video sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2022 - 23:20
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 00:05
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    Kanada'da cuma günü basın toplantısı gerçekleştiren Ontario Başbakanı Doug Ford'un başına ilginç bir olay geldi.

    Ford sağlıkla ilgili bir soruya cevap verirken bir arı kadraja girdi.

    Arı ağzına girdi

    Etrafta dolaşan arı bir anda Ford'un ağzına girince herkes şoka uğradı.

    "Karnımda vızıldıyor"

    GlobalNews'in haberine göre muhabirin "O neydi?" sorusu üzerine Ford, "Sadece bir arı yuttum. Şu anda karnımda vızıldıyor." cevabını verdi.

    Kanada'da Ontario Başbakanı canlı yayında arı yuttu VİDEO

    Kanada da Ontario Başbakanı canlı yayında arı yuttu #1

    Kanada da Ontario Başbakanı canlı yayında arı yuttu #2

    Kanada da Ontario Başbakanı canlı yayında arı yuttu #3

    Kanada da Ontario Başbakanı canlı yayında arı yuttu #4


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