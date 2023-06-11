Kanada’da orman yangını, Edson kasabasına yaklaşıyor Alberta eyaletindeki orman yangını, Edson kasabasına yaklaşıyor. Edson Belediye Başkanı Kevin Zahara, bölge sakinlerine acil tahliye olmaları çağrısında bulundu.

DHA

Kanada’da günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Yangın, Alberta eyaletinde bulunan Edson kasabasına doğru ilerliyor.

Sadece 2 kilometreden az bir mesafe kaldı…

"Lütfen tahliye olun" çağrısı

Edson Belediye Başkanı Kevin Zahara, bölge sakinlerine acil tahliye olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Zahara, “Eğer henüz tahliye olmadıysanız lütfen derhal tahliye olun. Durum son derece ciddidir ve bir şey olması halinde acil müdahale ekipleri size yardımcı olamayabilir.” dedi.

8 bin kişi yaşıyor

Belediye Başkanı tarafından paylaşılan görüntüde ise dumanın 8 bin kişinin yaşadığı Edson kasabasına ulaştığı görüldü.

Kanada Devlet Televizyonu (CBC), Quebec’te 133 farklı noktada yangının devam ettiğini, yaklaşık 1 milyon hektarlık alanın da yangından etkilendiğini duyurdu.

Gökyüzü kızıla boyandı

Quebec Kamu Güvenliği Bakanı François Bonnardel ise Quebec’in kuzeydoğusundaki yangının endişe verici olduğunu bildirdi.

British Columbia Orman Yangını Servisi de, orman yangınlarının büyüklüğünü gözler önüne seren görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, alevlerin sardığı ormandan yoğun duman çıktığı, gökyüzünün ise kızıl renge büründüğü görüldü.