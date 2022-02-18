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    Kanada'da protestolara katılan kamyoncular gözaltına alınmaya başlandı

    Kanada'nın başkenti Ottawa'da, Kovid-19 kısıtlamalarına tepki olarak organize edilen "Özgürlük Konvoyu" protestosuna katılan kamyon şoförlerinin gözaltına alınmaya başlandığı bildirildi.
    • AA
    • 18.02.2022 - 04:34
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    Kanada'da protestolara katılan kamyoncular gözaltına alınmaya başlandı

    Ottawa polisi, göstericileri şehir merkezinden uzaklaştırmasının yakın olduğunu açıklamasından yaklaşık iki saat sonra bazı kamyon şoförlerini gözaltına almaya başladı.

    Ocak sonundan bu yana süren protestonun organizatörleri arasında olduğu söylenilen Chris Baber'in de gözaltına alındığı görüntüler Kanada medyasına yansırken polis henüz protesto liderinin kimliğini doğrulamadı.

    DAĞILMAMALARI DURUMUNDA, TUTUKLANABİLECEKLERİ SÖYLENDİ

    Gözaltılara rağmen bazı protestocuların Parlamento Tepesi'nde müzik eşliğinde karda dans ettiği, sarı yelekli çok sayıda polisin göstericilere broşür dağıtarak dağılmamaları durumunda tutuklanabilecekleri konusunda uyardığı görüldü.

    Kanada da protestolara katılan kamyoncular gözaltına alınmaya başlandı #1

    "SAVAŞ YASASI", 1988'DEN BERİ İLK DEFA UYGULANIYOR

    Gözaltılar federal hükümetin Acil Durumlar Yasası'nı pazartesi günü yürürlüğe koymasının ardından gelirken ülkede "Savaş Yasası" olarak da bilinen yasanın, kabul edildiği 1988'den bu yana ilk kez uygulandığına işaret edildi.

    Kanada da protestolara katılan kamyoncular gözaltına alınmaya başlandı #2


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