Kanada’da şiddetli fırtınanın etkisi ile dev hortum oluştu

Etkili şiddetli fırtına nedeni ile 3 farklı noktada hortum oluştu. Bir tarım arazisinin zarara uğradığı açıklandı.

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde etkili yağış, beraberinde şiddetli fırtınayı da getirdi.

Çevre ve İklim Değişiklikleri Kanada (ECCC) tarafından, yaşanılan fırtınaya yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Saskatchewan'ın merkezini vuran fırtınada 3 hortum oluştu.” bilgisi verildi.

“3 FARKLI KASIRGAYA YOL AÇTI”

Meteorolog Terri Lang, "Fırtınalar günün ilerleyen saatlerinde şiddetini artırdı ve çok hızlı bir şekilde 3 farklı kasırgaya yol açtı. Birbirlerine yakınlardı, biri D'arcy ve Fisk arasındaydı. Daha sonra çıkan iki hortum ise McGee yakınlarındaydı.” ifadelerini kullandı.

KAMERAYA YANSIDI

D'arcy civarında görülen hortum, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Bölgede bulunan bir tarım arazisi, hortum nedeni ile zarara uğradı.

Hortumun, bölgedeki tarım arazisinde hasara yol açtığı belirtildi.

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