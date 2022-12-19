Kanada’da silahlı saldırı

Bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından öldürülürken, ağır yaralı 1 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kanada'nın Vaughan kentinde bulunan bir apartman dairesinden silah sesleri yükseldi.

York Bölge Polisi’nden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.20 sıralarında meydana geldiği ve binadaki bir saldırganın etrafına ateş açtığı belirtildi.

Saldırgan öldürüldü

Silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, saldırgan da polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Polis ayrıca, bir kişinin ağır yaralı şekilde hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Soruşturma sürüyor

Polis MacSween olay yerinde yaptığı açıklamada, kamu güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunmadığını ifade ederken, “Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

İHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan detaylı soruşturma devam ediyor.