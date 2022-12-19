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    Kanada’da silahlı saldırı

    Bir apartman dairesinde meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından öldürülürken, ağır yaralı 1 kişinin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
    • 19.12.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:11
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    Kanada’da silahlı saldırı

    Kanada'nın Vaughan kentinde bulunan bir apartman dairesinden silah sesleri yükseldi.

    York Bölge Polisi’nden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.20 sıralarında meydana geldiği ve binadaki bir saldırganın etrafına ateş açtığı belirtildi.

    Saldırgan öldürüldü

    Silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, saldırgan da polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

    Polis ayrıca, bir kişinin ağır yaralı şekilde hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

    Soruşturma sürüyor

    Polis MacSween olay yerinde yaptığı açıklamada, kamu güvenliğini tehdit eden bir durumun bulunmadığını ifade ederken, “Kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” dedi.

    İHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan detaylı soruşturma devam ediyor.

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