Epilepsi nöbeti geçirerek kaza yapan sürücüyü çevredeki vatandaşlar otomobilden çıkardı. Sürücünün çıkmasından birkaç saniye sonra, otomobil alevlere teslim oldu.

Kanada'da, Ontario eyaletine bağlı Toronto’da Kraliçe Elizabeth Otoyolu’nda seyir halinde olan bir sürücü epilepsi nöbeti geçirince kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarpan otomobil, orta refüje çıktı.

Otomobilden yükselen dumanları gören çevredekiler, sürücüyü çıkarabilmek için zamanla yarıştı.

İHA’nın haberine göre; 36 yaşındaki sürücü, uzun uğraşlar sonucunda çıkarılabildi. Saniyeler sonra, araç alevlere teslim oldu.

“Onu çıkardığımız için şanslıydık”

Sürücünün yardımına koşan Fabricio Lauar, "O anda onu dışarı çıkarmamız gerekiyordu, birkaç saniye sonra araç patlayabilirdi. Hepsi ekip çalışmasıydı, onu çıkardığımız için şanslıydık" dedi.

Kanada'da sürücü, alev alev yanan otomobilden saniyelerle kurtuldu VİDEO

