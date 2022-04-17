Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
594.081
-0.52%
BTXN Coin
31.18
-0.22%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Kanada’da teravih namazı sonrası saldırı: 5 yaralı

    Kanada’nın Toronto kentinde, teravih namazından çıkanların üzerine bir araçtan ateş açıldı. Olayda 5 kişi yaralandı.
    • 17.04.2022 - 06:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kanada’da teravih namazı sonrası saldırı: 5 yaralı

    Toronto Polisi Sözcüsü David Rydzik, yaptığı açıklamada, olayın, Scarborough bölgesindeki Ebubekir-i Sıddık Camisi'nde meydana geldiğini ifade etti.

    Teravih namazından çıkanlara ateş açıldı

    Cumartesi yerel saatle 01.00 sularında teravih namazından çıkan 5 kişinin, yoldan geçen bir araçtaki kişi ya da kişilerin silahlı saldırısında yaralandığını bildiren Rydzik, yaralananların, husumete sebep olacak herhangi bir olaya karıştığını gösteren bilgi olmadığını belirtti.

    "Bu sabah 5 arkadaşımız vuruldu"

    AA'nın haberine göre, Rydzik, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, üçünün taburcu edildiğini, ikisinin ise tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

    Olayın gerçekleştiği Ebubekir-i Sıddık Camisi'nin bağlı olduğu Scarborough Müslümanlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nadeem Sheikh de "Gerçekten üzgün ve endişeliyim. Bu sabah 5 kardeşimiz vuruldu. Saldırganların bir an önce bulunup adalete teslim edilmelerini istiyoruz" dedi.

    Kanada’da teravih namazı sonrası saldırı: 5 yaralı #1


    İlginizi Çekebilir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Trabzonspor nasıl şampiyon olur
    Futbol

    Trabzonspor nasıl şampiyon olur

    Çorum'daki kadın Ramazan davulcusuna yoğun ilgi
    Yaşam

    Çorum'daki kadın Ramazan davulcusuna yoğun ilgi

    Görüş Bildir