Kanada'da TikTok yasaklandı

AA

Kanada'da tepki çeken bir karar alındı.

Güvenlik sızıntıları nedeniyle birçok kez eleştirilen ve davalık olan TikTok için kapatma kararı verildi.

Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok hakkında konuştu.

TİKTOK KAPATILIYOR

Bakan Champagne, "Güvenlik riskleri" sebebiyle TikTok'un ticari faaliyetlerinin yasaklanmasıyla beraber Toronto ve Vancouver'daki ofislerinin kapatılacağını açıkladı.

Champagne, Kanada vatandaşlarının uygulamayı kullanmaya ve içerik üretmeye devam edebileceğini ileterek, "Vatandaşların siber güvenliklerine dikkat etmesi ve sosyal medya uygulamalarını kullanmanın potansiyel risklerini değerlendirmesi önemlidir." dedi.

BİLGİ TOPLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mayıs ayında Kanada Güvenlik İstihbaratı (CSIS) Başkanı David Vigneault, Çin hükümetinin bilgi topladığı gerekçesiyle sosyal medya platformu TikTok'un kullanılmaması çağrısı yapmıştı.