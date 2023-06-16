Kanada'da tırla servis minibüsü çarpıştı: 15 ölü

AA
Kanadalı yayın kuruluşu CTV News’in haberine göre, Kanada'nın Manitoba'nın Carberry kentinden geçen eyaletler arası otoyolda bir tırla servis aracı çarpıştı.
Olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği ve bölgedeki hastanelere sevkleri için çalıştığı kaydedildi.
15 kişi öldü
Kanadalı yayın kuruluşu CTV News'in aktardığına göre kazada 15 kişi hayatını kaybetti.
Kazaya karışan servis aracının engelli, yaşlı veya hareket kabiliyeti kısıtlı olanların kullandığı bir araç olduğu bilgisi paylaşıldı.