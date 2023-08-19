Kanada'da yangın felaketi: Alevler hızla yayılıyor OHAL'in ilan edildiği yangın bölgesinde felaketin boyutu farklı açılardan kameralara yansıdı. Yetkililer, "Önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir durumla karşı karşıyayız" dedi.

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ensonhaber.com

Kanada, son günlerde orman yangınlarıyla gündeme geliyor.

Alevler, Kuzeybatı Toprakları eyaletinde her geçen saat daha geniş alanları sarmaya devam ediyor.

20 bin kişinin yaşadığı Yellowknife şehrine yakın noktada çıkan orman yangını nedeniyle, bölge sakinleri Kuzeybatı Toprakları'nın başkentini boşaltmaları için yapılan uyarıların ardından harekete geçti.

Daha fazla ev yok olma tehlikesi yaşıyor

Yangın, British Columbia'da da etkisini gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan felaketin görüntüleri, karşı karşıya kalınan durumun özeti niteliğinde.

Hızla yayılan orman yangını, Batı Kelowna şehri çevresindeki bölgede daha fazla evin yok olması tehlikesini ortaya çıkardı.

OHAL ilanı: Zorlu durumla karşı karşıyayız

Kanada'nın batı British Columbia eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Eyalet Başbakanı David Eby, "Durum hızla değişti. Önümüzdeki günlerde son derece zorlu bir durumla karşı karşıyayız." dedi.

24 saat içinde hızla yayıldı

McDougall Creek olarak adlandırılan yangının etkili olduğu alan, 24 saat içinde 64 hektardan 6 bin 800 hektara çıktı. Bölgedeki 4 bin 800 kişiye tahliye emri verildi.

En kötü orman yangını dönemi

Tahliyeler, hava ve kara yoluyla yapılmaya çalışılıyor. Başbakan Erby, içine düştükleri durumu anlatırken şunları söyledi:

Bu yıl, şimdiye kadarki en kötü orman yangını dönemiyle karşı karşıyayız. Hızlı gelişen koşullar göz önüne alındığında, eyalet genelinde olağanüstü hal ilan ediyoruz.

Uydu görüntüleri, Batı Kelowna ve 19 bin kişinin ayrıldığının tahmin edildiği Yellowknife'ı saran yangınların boyutunu gözler önüne serdi.

100 yıllık yangınlar

BBC'nin aktardığına göre, West Kelowna İtfaiye Şefi Jason Brolund, yaşananları "yıkıcı" olarak nitelendirdi:

Dün gece halkımızı korumak için çok mücadele ettik. 100 yıllık yangınlarla mücadele ettik.

Alevler kontrolden çıktı

Yerel yetkililer, West Kelowna'nın kuzeyindeki Trader's Cove da dahil olmak üzere bölgede "önemli yapısal kayıp" olduğunu bildirdi. Şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığı belirtiliyor.

Cuma sabahı itibarıyla Kanada genelinde yarısından fazlası kontrolden çıkmış 1000'den fazla orman yangını kayıtlara geçti.

Başbakan Trudeau'nun talimatı: Tolerans göstermeyeceğiz

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bakanlardan iletişim hizmetlerinin kesintiye uğramamasını sağlamak için çalışmalarını istedi.

Trudeau, uçuşlarda veya temel ürünlerde fahiş fiyatlara tolerans gösterilmeyeceğini söyledi.