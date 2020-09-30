Kanada'daki Ermeni toplumu, İHA teknolojisinde Türkiye'ye ambargo istedi

Saldırılar karşısında panikleyen Ermenistan tarafı, Ottawa yönetiminden Ankara'ya yasak getirmesini talep etti.

Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarıyla çatışmayı başlatan taraf olan Ermenistan, Azerbaycan ordusunun karşı saldırılarıyla ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Azerbaycan ordusunun operasyonlarında İnsansız Hava Araçları (İHA) büyük rol oynuyor. Ermenistan ordusu ise İHA'lar karşısında büyük panik yaşıyor.

Kanada'nın devlet radyo ve televizyon yayıncısı CBC'nin aktardığına göre, Kanada'daki Ermeni toplumu, Türkiye'ye askeri drone teknolojisi ihracatının yasaklanmasını istedi.

"TÜRKİYE'YE DRONE TEKNOLOJİSİ İHRACATINI YASAKLAYIN"

Gözlemcilerin, "Kanada teknolojisine sahip İHA'ların Ermeni güçlerine karşı kullanıldığını" söylediği belirtilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Ermeni toplumu, Ankara'nın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Ermeni güçlerine karşı savaşında düzinelerce insansız uçak konuşlandırdığı haberlerinin ardından Ottawa'yı Türkiye'ye gelişmiş Kanada drone teknolojisinin ihracatını yasaklamaya çağırıyor."

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"TÜRKİYE'YE TÜM ASKERİ YARDIMLARI DURDURUN"

Kanada Ermeni Milli Komitesi Direktörü Sevag Belian, Başbakan Justin Trudeau hükümetini "Kanada'nın Türkiye'ye yaptığı tüm askeri yardımı derhal durdurmaya" çağırdı.

"AZERBAYCAN'I KINAYIN" SÖZLERİ

Hocalı Katliamı'ndan bu yana masum Azerbaycanlı sivilleri katletmeyi sürdüren Ermenistan'ın saldırılarını görmezden gelen Belian, hükümeti "Azerbaycan'ın eylemlerini kınamaya" çağırdı. Belian, iddialarını şöyle sürdürdü:

"ÖNCEDEN PLANLANDI" İDDİASI

"Saldırı, Dağlık Karabağ'ın barışçıl sivillerine karşı önceden planlanmış bir savaş. Son zamanlarda yapılan basın açıklamaları da saldırıların Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde gerçekleştirildiğini gösteriyor. Azerbaycan'ın eylemlerinin sert bir şekilde kınanmasını istiyoruz."

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