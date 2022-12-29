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Kanada'daki iskele buz tuttu
Bölgedeki kar fırtınası ve dondurucu soğuk ardından deniz feneri ve iskelenin buz tuttuğu görüldü.
- 29.12.2022 - 18:03
- Güncelleme : 29.12.2022 - 18:05
Soğuk hava dalgası, Kanada'yı etkisi altına aldı.
Ontario eyaletinde etkili olan şiddetli kar fırtınasının ardından Newcastle bölgesine bağlı Bond Head kasabasındaki bir deniz feneri buz tuttu.
Ontario Gölü kıyısındaki deniz fenerinin ve etrafının buzla kaplandığı görüldü.
İskele dondu
Eyaletteki Port Stanley bölgesinde ise Erie Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan bir iskele tamamen buz tuttu.
İskeledeki kapıda buz sarkıtları oluştu.
Kanada'daki iskele buz tuttu VİDEO