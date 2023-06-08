New York'ta kırmızı alarm: Kanada'daki orman yangınlarının dumanları şehre ulaştı

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Kanada'da meydana gelen orman yangınlarının etkisi sürüyor.
Hava kalitesi kırmızı renge çıktı
ABD hükümetine bağlı AirNow sitesi, New York şehri ve civarında hava kalitesi seviyesini turuncu renkten 165 kırmızı renge çıkardı.
Orman yangınları sebebiyle hava kirliliği etkili oluyor
Gün boyu puslu havaya sebep olan New York'taki yangın dumanlarının kokusu hissedilirken, yetkililer, özellikle kalp, akciğer ve solunum yollarına bağlı rahatsızlığı olanları dışarı çıkmama konusunda uyarıyor.
Orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliği gün doğumu sırasında etkili olmayı sürdürüyor.