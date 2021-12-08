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    Kanada'dan 2022 Kış Olimpiyatları'na boykot

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2022 Kış Olimpiyatları'na sporcuların gideceğini ancak bakan ve bürokratların katılmayacağını söyledi.
    • AA
    • 08.12.2021 - 22:00
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    Kanada'dan 2022 Kış Olimpiyatları'na boykot

    Çin başkenti Pekin'de düzenlenecek olan 2022 Kış Olimpiyatları'na yönelik birçok ülkenin aldığı kararların arasına Kanada da eklendi.

    Başbakan Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Spor Bakanı Pascale St-Onge ile başkent Ottawa’da basın toplantısı düzenledi.

    BAŞBAKAN TRUDEAU, DİPLOMATİK BOYKOT UYGULANACAĞINI SÖYLEDİ

    Başbakan Trudeau, konu üzerinde Kanada’nın müttefikleri ile müzakere ettiklerini ve Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını söyledi.

    SPORCULARIN MÜSABAKALARA KATILABİLECEĞİ SÖYLENDİ

    Trudeau, sporcuların müsabakalara katılabileceğini ancak ülkesi adına hiçbir bakan veya diplomatın katılımının olmayacağını kaydetti.

    ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Pekin Olimpiyatları’na diplomatik boykot uygulayacaklarını açıklamıştı.

    Kanada dan 2022 Kış Olimpiyatları na boykot #1

    Kanada dan 2022 Kış Olimpiyatları na boykot #2

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