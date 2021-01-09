Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
305.524
4.31%
EXEN Coin
11.26
0.89%
13ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 13 C

    Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD'de şampiyon oldu

    Kanadalı 7 yaşındaki Rory van Ulft, halterde 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı ulusal şampiyonu olarak ülke tarihinde en genç şampiyon oldu.
    • DHA
    • 09.01.2021 - 05:14
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 06:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD'de şampiyon oldu

    ABD'de yaşayan Kanada uyruklu 7 yaşındaki halterci Rory van Ulft başarısıyla profesyonel haltercilere taş çıkarttı.

    30 KİLODA EN GENÇ ŞAMPİYON

    Van Ulft, 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı halter ulusal şampiyonu olarak ABD'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu oldu.

    Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD'de şampiyon oldu-Video

    Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD de şampiyon oldu #1

    "UMARIM TÜM ÇOCUKLARA İLHAM VERİRİM"

    Halterden önce cimnastik eğitimi alan Ulft şampiyonluğun sırrını inanmak, azmetmek ve çalışmak olarak nitelendirerek, "Halter yapmaya başlayan yeni çocukların beni izlediklerini duymayı seviyorum. Umarım halter yapmak isteyen tüm çocuklara ilham verebilirim. Şampiyonluğumun yaşıtlarıma örnek olmasını diliyorum" dedi.

    Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD de şampiyon oldu #2

    Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD de şampiyon oldu #3

    Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD de şampiyon oldu #4

    Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD de şampiyon oldu #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir