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Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD'de şampiyon oldu

Kanadalı 7 yaşındaki halterci, ABD'de şampiyon oldu

Kanadalı 7 yaşındaki Rory van Ulft, halterde 30 kg kategorisinde ABD 11 yaş altı ve 13 yaş altı ulusal şampiyonu olarak ülke tarihinde en genç şampiyon oldu.