Her yıl ekim ayının sonunda kutlanan Cadılar Bayramı’na yönelik Kanada’daki Müslümanlar, camilerde alternatif programlar düzenleyerek çocukları bilgilendirdi.

Kanada’daki Müslüman toplumu temsilcileri, Kuzey Amerika kıtası başta olmak üzere Batı kültürünün kutlamaları arasında yer alan Cadılar Bayramı'na karşı bu yıl alternatif programlar düzenlediler.

Her yıl ekim ayının son günü kutlanan ve Pagan kültürü kaynaklı olan Cadılar Bayramı, çocukların genellikle korkutucu kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir etkinlik olarak biliniyor.

Ülke genelindeki cami ve mescitlerde bu yıl, 31 Ekim akşamı farklı etkinlikler düzenlendi.

Cadılar Bayramı'na dair bilgilendirmeler yapıldı.

Hamilton kentindeki Mountain Mescit’de düzenlenen programa yaklaşık 400 çocuk ve aileleri katıldı.

Program, 13 yaşındaki hafız Vahid İskender’in akşam ezanı okuması ve kılınan namazın ardından başladı.

İSLAM DİNİ VE DİĞER İNANÇLARDA BU BAYRAMIN KABUL GÖRMEDİĞİ ANLATILDI

Mountain Mescidi İmamı Seyid Mesud Tora, namaz sonrası çocuklarla toplu olarak tesbihat ve dua yaptı.

Etkinlik kapsamında slaytlarla yaptığı sunumda, Cadılar Bayramı’nın doğuşunu ve hangi kültüre ait olduğunu anlatan İmam Tora, İslam dini ve diğer inançlarda da Pagan kültürüne dayalı bu bayramın kabul görmediğini anlattı.

Soru-cevap şeklinde bilgilendirme yapan Tora, doğru cevap veren çocuklara alışveriş çeki ve şeker dağıtıp ikramlarda bulundu.

Kanadalı Müslümanlar, camilerde Cadılar Bayramı’na alternatif programlar düzenledi ViDEO

ÇOCUKLARA ŞEKER VE HEDİYELER DAĞITILDI

Program, yatsı namazının ardından katılan tüm çocuklara şeker ve diğer hediyelerin dağıtılması ile sona erdi.

Bu tür etkinlikleri daha önce de yaptıklarını ancak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iki yıldır bundan uzak kaldıklarını belirten Tora, "Çocukları camiye getirerek hem eğlenmelerini hem de yeni bilgiler öğrenmelerini hedefledik." dedi.

“CADILAR BAYRAMI BİZİM İNANCIMIZDA OLAN BİR KUTLAMA DEĞİL”

İmam Tora şöyle konuştu:

"Cadılar Bayramı bizim inancımızda olan bir kutlama değil. Çocuklara; batıl inançlara, Cadılar Bayramı'na değil, Allah’a ve meleklere inandığımızı anlattık. Müslüman olduğumuzu ve inancımızda böyle şeylerin olmadığını, tarihi bilgilerle gösterdik. Dualar ettik, Allah’ın isimlerini zikrettik, birlikte namaz kıldık ve hediyeler dağıttık. Bu tür etkinlikleri, artık yıl içinde değişik vesilelerle tekrarlayacağız."