Kanadalılar idam cezasının geri getirilmesi yönünde görüş bildirdi Kanada'da yapılan bir ankete katılanların çoğu idam cezasının yeniden getirilmesi istedi. Ankete katılanların yüzde 54'ü cinayet işleyerek bir insanın hayatına son verenler için idam cezasının uygulanması yönünde oy kullandı.

Kanada'da yapılan bir ankette halkın çoğunluğunun idam cezasının yeniden getirilmesini onayladığı ortaya çıktı. Research Co. isimli şirket tarafından gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 54'ü cinayet işleyenler için ölüm cezasının yeniden getirilmesini destekledi. İdam cezasının yeniden getirilmesini en fazla isteyenler yüzde 62 ile Alberta eyaletinden çıkarken idam cezasının yeniden getirilmesine en az destek yüzde 43 ile Quebec eyaletinden geldi. En son idam 1962'de gerçekleşti Research Co. Başkanı Mario Canseco, ankete ilişkin yaptığı açıklamada 55 yaş ve üzerindeki Kanadalıların yaklaşık beşte üçünün ölüm cezasının geri getirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Kanada'da ölüm cezası resmen 1976'da kaldırıldı, en son idam cezası resmi kayıtlara göre 1962 yılında infaz edildi.