Kanada’nın bazı eyaletlerinde, kısıtlamalar kaldırılıyor

Alberta, Saskatchewan, Quebec ve Manitoba eyalet hükümetleri, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik plan yaptıklarını duyurdu.

Kanada’da, koronavirüse karşı uygulamaya konulan tedbirler gevşetiliyor…

Bazı eyaletlerde, kısıtlamalar kaldırılıyor…

Alberta, Saskatchewan, Quebec ve Manitoba eyalet hükümetleri, koronavirüs önlemlerinin bir kısmını veya tamamını kaldırma planlarını açıkladı.

MASKE TAKMA VE AŞI PASAPORTU UYGULAMASINA SON VERİLECEK

Buna göre, Alberta eyaleti, aşı pasaportu uygulamasına son verirken, bu ayın sonunda da maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını duyurdu.

Saskatchewan eyalet hükümeti, aşı sertifikası programına 14 Şubat'tan itibaren son vereceğini açıklarken zorunlu maske uygulamasının da şubat sonunda sona ereceğini ilan etti.

“VİRÜSLE YAŞAMAYI ÖĞRENMENİN ZAMANI GELDİ”

Quebec Başbakanı François Legault, "Virüsle yaşamayı öğrenmenin zamanı geldi." dediği açıklamasında, eyaletteki kısıtlamaların çoğunun mart ortasına kadar kaldırılacağını ancak maske zorunluluğu ve aşı pasaportunun bir süre daha uygulamada kalacağını söyledi.

Manitoba eyalet hükümeti de bu yılın ilkbahar aylarından itibaren kornavirüs kısıtlamalarının adım adım kaldırılacağını açıkladı. Ülke nüfusunun en kalabalık eyaleti olan Ontario'da ise durum farklı. Eyalet Sağlık Bakanı Christine Elliott, uygulamadaki kısıtlamaların hafifletilmesinin dikkatli bir şekilde ve yalnızca güvenli olduğunda söz konusu olacağını söyledi.

KANADA GENEL VALİSİ SİMON'IN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, Kanada Genel Valisi Mary Simon ve eşi Whit Fraser'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Genel Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Simon'ın hafif belirtiler gösterdiği ve birkaç gün dinleneceği bildirildi.

Kanada Başbakan Justin Trudeau da kısa süre önce koronavirüse yakalanmış ve kendini izole etmişti.