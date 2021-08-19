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    Kanarya Adaları'na giden teknede 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen öldü

    Kanarya Adaları'na giden teknede 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen öldü

    Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından Kanarya Adaları'na giden bir teknedeki motor arızası sonucu denizde yaklaşık iki hafta boyunca susuz ve gıdasız kalan 47 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.
    • AA
    • 19.08.2021 - 01:12
    • Güncelleme : 19.08.2021 - 01:44
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    Akdeniz'de olduğu gibi, Atlantik kıyılarında da göçmenlerin umut yolculuklarının çoğu büyük trajedilerle son buluyor. Sadece son iki haftada 100'e yakın göçmen, denizde mahsur kalmaları ya da kazalar nedeniyle hayatlarını kaybetti.

    3'Ü ÇOCUK, 54 GÖÇMENİ TAŞIYORDU

    Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan ortak yazılı açıklamada, 3 Ağustos'ta 3'ü çocuk 54 kişiyi taşıyan bir teknenin Kuzey Afrika'nın Atlantik kıyılarından hareket ettiği aktarıldı.

    Kanarya Adaları na giden teknede 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen öldü #1

    2 HAFTA BOYUNCA AÇ VE SUSUZ KALDILAR

    Açıklamada, Kanarya Adaları'na gitmekte olan teknede, denizde 2 gün seyrettikten sonra motor arızası meydana geldiği ve yolcuların yaklaşık iki hafta boyunca yiyecek ve su olmadan mahsur kaldığı kaydedildi.

    Kanarya Adaları na giden teknede 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen öldü #2

    54 KİŞİDEN 7'Sİ HAYATTA KALDI

    Teknenin, 16 Ağustos'ta Moritanya sahil güvenliği tarafından bulunduğunda sadece 7 kişinin hayatta olduğu belirtilen açıklamada, 47 yolcunun ise yaşamını yitirdiği ifade edildi.

    Kanarya Adaları na giden teknede 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen öldü #3

    4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

    Açıklamada, durumu ağır olan 4 kişinin Moritanya'nın kuzeyindeki Nouadhibou kentinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

    Kanarya Adaları na giden teknede 2 hafta denizde mahsur kalan 47 göçmen öldü #4

    10 GÜN ÖNCE 40 KİŞİ DAHA ÖLMÜŞTÜ

    10 gün önce aynı rotada 40 kişinin daha hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, "Kanarya Adaları'na giden gemilerin sayısı arttıkça, ölümlerin sayısı da artıyor. Bu yılın ocak ayı itibarıyla 350'den fazla insan öldü, 8 binden fazla mülteci ve göçmen bu deniz yolunu kullanarak İspanya'ya ulaştı." bilgisi paylaşıldı.

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