Kanarya Adaları'na hafta sonu 2 bine yakın düzensiz göçmen geldi

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İspanya'nın en fazla düzensiz göçmen alan bölgesi olan Kanarya Adaları'nda bu yıl gelen düzensiz göçmenlerin sayısında rekor kırılıyor.

Geçen yıla göre yüzde 105'den fazla artışla 2024 yılında şu ana kadar bölgeye 33 binden fazla düzensiz göçmen geldi.

Kızıl Haç yetkililerinden basına yapılan açıklamada, 1-3 Kasım'da Kanarya Adaları'na 20 bot, 8 tekne ve 3 sürat motoru ile 329'u çocuk, 225'i kadın olmak üzere toplam 1949 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AFRİKALI

Açıklamada; Tenerife, El Hierro, Büyük Kanarya adalarına gelen düzensiz göçmenlerin büyük çoğunluğunun kuzey ve orta Afrika ülkeleri uyruklu oldukları kaydedildi.

Diğer yandan Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 55'i de yolculuk sırasında hayatını kaybetti.

Sahil Güvenlik ekipleri, Atlantik Okyanusu'nda üç haftadır yolculuk ettiği öğrenilen bir teknedeki düzensiz göçmenlerden 10'unu kurtarırken, 2 Kasım'da 48 kişinin cesedine ulaşmıştı.

Ayrıca iki farklı teknede 1 kadın 1 erkek olmak üzere 2 düzensiz göçmenin cesedi bulunmuş ve son olarak 3 Kasım'da Lanzarote açıklarında batan bir bottaki düzensiz göçmenlerden 17'si kurtarılıp, 5'inin cesetlerine ulaşılmıştı.