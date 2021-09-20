Kanarya Adaları'nda lavlar püskürünce 5 bin kişi tahliye edildi

Kanarya Adaları'ndaki lavların püskürmesi sonucu, bölgede beş bin kişiye tahliye emri çıkarken, Başbakan Pedro Sanchez ise BM programını iptal etti.

Dünyanın en çok turist edilen adalarından biri olan Kanarya Adaları'ndaki lavlar bölgede tehlike saçıyor.

La Palma’nın güneyindeki Cumbre Vieja Milli parkında patlayan yanardağ lav püskürtmeye devam ederken, yedi ayrı noktadan kızgın lavların püskürdüğü bildirildi. Lavların ilerlemesi sebebiyle La Palma’da “kırmızı alarm” verildiği aktarıldı.

5 BİN KİŞİYE 'ZORUNLU TAHLİYE' KARARI ÇIKTI

Lavların ilerleyerek bölgedeki bazı yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlaması üzerine La Palma yetkilileri, El Paso, Tazacorte ve Los Llanos de Aridane köylerindeki yaklaşık 5 bin kişi için zorunlu tahliye emri çıkardı. Tahliye işlemine yardımcı olmak üzere bölgede askerler görevlendirildi.Yerel yetkililer, vatandaşları lavlara hiç bir şekilde yaklaşmamaları konusunda uyarırken, volkanik kül görülmesi durumunda evde kalarak korunmalarını ve cep telefonu kullanımını minimum seviyede tutmalarını istendi.

BAŞBAKAN BM'YE GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaşanan afet dolayısıyla ABD’nin New York’taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na yapacağı ziyareti ertelediğini duyurarak, La Palma adasına doğru yola çıktığını bildirdi.

İspanyol Coğrafya Enstitüsü'nde Volkanoloji Doktoru Stavros Meletlidis yaptığı açıklamada, patlamanın ne kadar daha süreceğinden emin olamadıklarını ancak dağın yamacındaki çatlaklardan akan lavları her gün ölçerek bu durumu çözebileceklerini bildirdi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ancak belediye birkaç yolun çöktüğünü belirtti. Adadaki havaalanının işletmecisi Aena, Kanarya Adaları’na yapılan her yöndeki uçuşların devam ettiğini bildirdi.

La Palma'da kaydedilen en eski volkanik patlamanın 1430 yılında gerçekleşirken, 1971'deki son volkanik patlamada ise lav akıntılarının yakınında fotoğraf çeken 1 kişi hayatını kaybetmiş, bölgede ise maddi hasarlar meydana gelmemişti.

Kanarya Adaları'nda lavlar püskürünce 5 bin kişi tahliye edildi VİDEO

