İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'daki yanardağ felaketinde lavlar 400 evi yok ederken, 6 binden fazla insan tahliye edildi.

Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5’inci adası La Palma’daki Cumbre Viejo Yanardağı, 19 Eylül Pazar günü faaliyete geçti.

400 FAZLA EV KÜL OLDU

Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ederken, lavların yerleşim bölgelerine ilerlemesi sonucu oluşan hasar da büyüyor. Avrupa Birliği’nin Copernicus Acil Durum Yönetimi’nden yapılan açıklamada, lavlar nedeniyle 220 hektarlık alanın yok olduğu, 400 evin yıkıldığı ifade edildi.

Kanarya Adaları’ndaki yanardağ felaketinde 400 ev kül oldu-Video

MADDİ HASAR 400 MİLYON EURO

Bölgede 5 günde meydana gelen maddi hasarın 400 milyon euroya yaklaştığı belirtildi. Yanardağ çevresinde hava siyah kül bulutlarıyla kaplanırken, şimdiye dek günde 8 bin ila 10 bin ton kükürt dioksit yayıldığı aktarıldı.

6 BİNDEN FAZLA İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Bugüne kadar 6 binden fazla kişinin yanardağdan akan lav nedeniyle tahliye edildiği adada volkanik aktivitenin devam etmesi bekleniyor. Lavların günlük ortalama 700 metre ilerlediğini kaydeden uzmanlar, bu şekilde devam ettiği takdirde lavların denize ulaşmasının 2 haftayı bulabileceğini ifade etti.

LAVLAR DENİZE ULAŞIRSA TEHLİKE ARTACAK

Uzmanlar ayrıca, lavların denize ulaşması halinde şiddetli patlamaların olacağı ve kimyasal reaksiyonlar nedeniyle ortaya çıkacak gazların bölge sakinleri için tehlike oluşturabileceği konusunda uyardı.

PATLAMALAR GÜNLERCE SÜREBİLİR

Kanarya Adaları Volkanik Araştırmalar Enstitüsü dün yanardağdaki patlamaların 24 ila 84 gün daha devam edebileceğini açıklamıştı. Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres ise yaptığı açıklamada, lavların denize doğru 12 saatte 12 metre hızla çok yavaş bir şekilde ilerlediğini ancak denize ulaşıp ulaşamayacağını henüz bilmediklerini ifade etmiş, bu konuda tedbirli olduklarını söylemişti.

ASİT YAĞMURU BEKLENMİYOR

Yanardağdan çıkan kül kitlesinin ise 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı ve hava ulaşımını olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, küller nedeniyle Kanarya Adalarında asit yağmuru yapmasının beklenmediği bildirdi.

DENİZ SUYUNA KARIŞAN VOLKANİK MADDELER ARAŞTIRILACAK

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) tarafından yapılan açıklamada ise, deniz suyundaki volkanik maddelerin araştırılmasına önem verileceği ifade edildi.

"KENDİNİZİ TEHLİKEYE ATMAYIN" UYARISI

Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, lavların yavaşladığını fakat lav akışının devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan kendilerini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmalarını tavsiye etti.

EVLERİNİ KAYBEDENLERE PREFABRİK YAPILACAK

Kanarya Adaları Hükümet Başkan Yardımcısı Roman Rodriguez ise yaptığı açıklamada, evlerini kaybeden vatandaşların otellere yerleştirileceğini ve kendilerine prefabrik ev yapılacağını kaydetti.