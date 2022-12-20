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    Kanser hastası Filistinli Nasır Ebu Hamid, İsrail hapishanesinde öldü

    Müebbet hapse mahkum edilen kanser hastası Filistinli Ebu Hamid, hayatını kaybetti. Ebu Hamid’in hayatını kaybetmesinde, İsrail’in tıbbi ihmali olduğu savunuldu.
    • 20.12.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:21
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    Kanser hastası Filistinli Nasır Ebu Hamid, İsrail hapishanesinde öldü

    İsrail hapishanesinde müebbet hapse mahkum edilen kanser hastası Filistinli Nasır Ebu Hamid, İsrail'in Assaf Harofeh Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

    Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresi'nin Ebu Hamid'i kasıtlı tıbbi ihmal politikasıyla öldürdüğü belirtildi.

    "Sevki ve tıbbi muayenesi kasten ertelendi"

    Filistin Esirler Cemiyeti'nden 10 Eylül'de yapılan açıklamada, son evre akciğer kanseri Nasır Ebu Hamid'in durumunun kritik olduğunu, son günlerinde serbest bırakılmasının tavsiye edildiği bir rapor bulunmasına rağmen hala serbest bırakılmadığını, İsrail Hapishaneleri İdaresi’nin hasta mahkumların hastaneye sevkini ve tıbbi muayenesini kasten ertelediğini belirtmişti.

    Hapishanede ölen Filistinli sayısı 233’e ulaştı

    AA’nın haberine göre; Filistin Esirler Cemiyeti, Ebu Hamid'in hayatını kaybetmesiyle 1967'den beri İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısının 233'e ulaştığını, bunların 74'ünün tıbbi ihmal nedeniyle öldüğünü aktardı.

    Konuya ilişkin İsrail makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

    2002’den bu yan hapishanedeydi Filistinli Ebu Hamid, Fetih hareketine bağlı "El-Aksa Şehitleri Tugaylarının kurulmasına katılmak" ve "İsrail ordusuna yönelik operasyonlar yürütmek" suçlarından 7 kez müebbet ve 50 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ebu Hamid, 2002'den beri İsrail hapishanesinde bulunuyordu.


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