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    Kanye West, tüm evlerini kiliseye çevireceğini açıkladı

    Dünyaca ünlü ABD'li rapçi Kanye West, sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini ve bir yıl içinde evsiz kalacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2021 - 08:53
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    Kanye West, tüm evlerini kiliseye çevireceğini açıkladı

    Adını resmi olarak Ye olarak değiştiren ABD'li rapçi Kanye West, yeni röportajında kapitalist düzenin toplumu öldürdüğüne inandığını söyledi.

    ABD'li rapçi, “Bunu değiştirmenin zamanı geldi” dedi.

    Bundan esinlenerek sahip olduğu tüm evleri kiliseye çevireceğini belirten West, bir yıl içinde evsiz kalacağını diye getirdi.

    “BESİNLER HER ZAMAN BULUNABİLMELİ”

    West, 032c'nin son sayısında “Bu kimsesizler evini inşa ediyoruz ve bu herkesin gidebileceği bir yer olacak. Sanatçı komünü gibi olmalı. Besinler her zaman bulunabilmeli.” dedi.

    Yakın zamanda rapçinin Los Angeles'taki evsizlikle mücadeleye destek vermeyi planladığı, bunun için kendi şirketlerini kullanarak ihtiyacı olanlara eğitim ve barınma sağlanmasına katkı vereceği bildirilmişti.

    Kanye West, tüm evlerini kiliseye çevireceğini açıkladı #1

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