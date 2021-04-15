Kanye West’in sahnede giydiği spor ayakkabı açık artırmaya çıkarıldı

4 ödül kazandığı 2008 Grammy Ödülleri'nde, annesini kaybettikten hemen sonra sergilediği performansla hafızalara kazınan Kanye West’in, spor ayakkabılarına 1 milyon dolar değer biçildi.

Kanye West’in hayranları, şarkıcının meşhur spor ayakkabılarından birini fahiş fiyat ödeyerek alma şansına sahip.

Sotheby’s müzayede evi, 43 yaşındaki rap şarkıcısının 2008 Grammy Ödülleri töreninde sahnede giyerek iki şarkılık performans sergilediği Air Yeezy marka sneaker’larını satışa çıkardı.

EN PAHALI SNEAKER OLABİLİR

Sotheby’s’ta daha önce de sneaker ayakkabı satışa çıkarılmıştı.

Ancak hiçbiri West’in ayakkabısına biçilen 1 milyon dolar kadar pahalı olmadı. Hatta bu sneaker’ın fiyatı daha da artabilir.

MERAKLILARI ÇILGINA DÖNDÜ

46 numara ayakkabı, West’in giydiği dönemde sneaker ayakkabı meraklılarını çılgına çevirmişti.

West’in Nike tasarımcısı Mark Smith ile birlikte tasarladığı siyah deri ayakkabının üst kısmında bandı ve parlak pembe renkli "Y" şeklinde madalyonu bulunuyor.

AYAKKABI, DUYGUSAL PERFORMANSLA ÖZDEŞLEŞTİRİLDİ

Ayakkabı, sadece bir spor ayakkabı tasarımcısının hayali değil, aynı zamanda West’in karmaşık müzik mirasının da bir parçası olma özelliği taşıyor.

West’in Grammy performansı, annesi Donda West'in ölümünden kısa bir süre sonra gerçeklemişti ve duygu yüklü olan ünlü şarkıcı, tüm zamanların en unutulmaz canlı performanslarından birine imza atmıştı.

West, geceden Graduation albümüyle kazandığı En İyi Rap Albümü ödülüyle birlikte toplam dört ödül alarak ayrılmıştı.

MARKANIN DEĞERİ 970 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE OLABİLİR

Bu ayakkabı, daha sonra onu bir milyarder haline getirecek olan Yeezy imparatorluğu çatısı altında spor ayakkabı endüstrisine giriş yapmasına da vesile oldu.

Sürpriz tasarımıyla ses getiren West, 2015’te Yeezy markasını kurarak, bu ismin altında hem spor ayakkabı hem de giysi tasarımları hazırladı.

Şarkıcının markası Yeezy’nin Gap ile ortak çalışması bu yaz mağazalarda satışa çıkacak ve Bloomberg’e göre markanın değeri 970 milyon dolar değerinde olabilir.

Grammy ödüllü isim, geçen yıl Yeezy Gap etiketi altında tasarım ve satış yapmak için 10 yıllık anlaşma imzaladı.

West hala şirket içinde tam bir mülkiyete ve yaratıcı güce sahip.