Kapadokya'nın balonları Sırbistan semalarında uçmaya başladı Sırbistan, Kapadokya'da görüp beğendiği balonları kendi semalarında uçurarak turizme ivme kazandırmak için harekete geçmişti.

AA

Sırbistan ve Türkiye arasındaki turizm hamlesi bir törenle kutlanmıştı. Bu doğrultuda açıklandığı üzere Kapadokya'nın balonları Sırbistan semalarındaki yerini almaya başladı.

Kapadokya'yla özdeşleşen balonlar, artık Sırbistan semalarında da görülmeye başlandı.

Kapadokya'dan getirilen balonlarla Sırbistan'ın kuzeyindeki Indjija'da turlar düzenlenmeye başlandı.

"Balonları Kapadokya'dan gelen pilotlarımız uçuruyor"

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, yapılan çalışmayı şu sözlerle aktardı:

Kapadokya'nın balonları Sırbistan semalarında uçuyor. Belgrad'dan 1 saat uzaklıktaki Indjija bölgesi ülkenin yeni turizm cazibe merkezi haline gelecek. Balonları Kapadokya'dan gelen pilotlarımız uçuruyor ve ülkemizin Sırbistan'la turizm alanında yaptığı işbirlikleri zirve noktasında yer alıyor.

Turizm konusundaki yatırımlar artıyor

Aksoy, turizm alanında da giderek artan yatırımların, iki ülke ilişkililerinin daha da iyi hale gelmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

"Balonlar, Türkiye, Kıbrıs ve BAE'den sonra Sırbistan'da"

Uçuş eğitmeni Murat Çoban da balonların Türkiye, KKTC ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Sırbistan'da uçuyor olmasından gurur duyduklarını söyledi. Çoban ayrıca, balon pilotlarının Türkiye'den geldiğini ve yeni bir ülkede hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"7 balonla yılda 100 bin kişi uçurulacak"

Indjija Belediyesi Turizm Ofisince yapılan açıklamada ise Kapadokya'dan getirilen 7 balonla yılda 100 bin kişiyi uçurmayı hedefledikleri kaydedildi.

Belgrad'dan 1 saat uzaklıktaki Indjija'daki uçuşların hafta içi 19.00'da, hafta sonları ise daha erken saatlerde yapılacağı duyuruldu.