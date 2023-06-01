Kapadokya'nın balonları Sırbistan'da havalanacak Balon turları, Kapadokya'dan Sırbistan'a transfer oldu. Tamamını Kapadokya'dan getiren ülke "Sırp Kapadokya'sı" konsepti ile turizmine yeni bir açılım getiriyor.

AA

Kapadokya'yla özdeşleşen balon turu, Sırbistan'da da hayata geçirilecek.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Indjija'da, Kapadokya'dan getirilen balonlarla yapılacak turlar öncesinde, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği ev sahipliğinde, Türkiye'den gelen pilotların da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, burada yaptığı açıklamada, son derece heyecanlı bir projenin hayata geçtiğini ifade ederek, "Yarın Kapadokya'dan gelen ilk balon Indjija semalarında havalanacak." dedi.

"Balonların tamamı Kapadokya'dan geldi"

Balonların tamamının Kapadokya'dan geldiğini aktaran Aksoy, şöyle konuştu:

Çok kısa süre içerisinde gerekli bağlantılar kuruldu. Sırbistan'dan Türkiye'ye büyük bir ilgi var. Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 360 bini geçti.

"İki ülke arasında yeni bir ortak tarih yazıldı"

Indjija Belediyesi Turizm Ofisi Müdürü Milan Bogojevic de iki ülke arasında yeni bir ortak tarihin yazıldığını söyleyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

En büyük turizm cazibelerinden biri artık Sırbistan'da. 7 balon ile yılda 100 bin kişiyi uçurmayı hedefliyoruz.

"Sırp Kapadokya'sı"

"Sırp Kapadokya'sı" ismiyle sosyal medyadan paylaşımda bulunan organizatörler, Indjija'nın başkent Belgrad'dan 1 saat uzaklıkta olduğunu ifade ederek, balon turlarının hafta içi 19.00'da, hafta sonu ise sabahın erken saatlerinde yapılacağını duyurdu.

"Rehberler görevlendirilecek"

Test uçuşunun oldukça başarılı geçtiği belirtilirken, Indjija Belediyesi Turizm Ofisi tarafından balon turları kapsamında rehberlerin görevlendirileceği ve en iyi fotoğraf mekanları konusunda ziyaretçilerin bilgilendirileceği aktarıldı.