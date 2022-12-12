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    Kar fırtınası, İngiltere'yi felç etti

    Ulaşımın aksamasına yol açan olumsuz hava koşulları, hayatı durma noktasına getirdi. Duramayan araçlar, zincirleme kazaya karıştı.
    • 12.12.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 10:51
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    Kar fırtınası, İngiltere'yi felç etti

    İngiltere, yoğun kar yağışının etkisi altına girdi.

    Kar, buzlanma ve sis, ülkede çeşitli aksaklıklara neden oldu.

    Tüm uçuşlar askıya alındı

    Karla kaplanan M25 otoyolunda sürücüler ilerleyemezken, başkent Londra'da devam eden kötü hava koşulları nedeniyle pistini kapatmak zorunda kalan Stansted Havalimanı'nda tüm uçuşlar askıya alındı.

    Heathrow ve Gatwick'te 50'den fazla uçuş iptal

    Havalimanında, dün gece kar temizliği yapmak için tek pist kapatıldı. BBC'nin haberine göre, Heathrow ve Gatwick havalimanlarında 50'den fazla uçuş iptal edildi veya ertelendi.

    Heathrow'da bugün havalimanına uçakların giriş ve çıkışları kısıtlanacak. Stansted ve Gatwick'te ise uçuşların iptal edilip edilmeyeceği henüz belli değil.

    Tren seferleri ertelendi

    Söz konusu ülkede kötü hava koşulları nedeniyle tren seferleri de ertelendi ve bazı otoyollarda kazalar meydana geldi.

    AA'nın aktardığına göre; İskoçya, Londra ve güneybatı İngiltere için sarı hava uyarısının ve kesintilerin devam etmesi bekleniyor.

    Zincirleme kaza anı

    Kayganlaşan zeminde duramayan araçlar, zincirlemeye kazaya karıştı. Bazıları da araçlarını kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı.

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