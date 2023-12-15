Kar fırtınası, Moskova'yı beyaz örtüyle kapladı Rusya'nın başkentinde benzeri görülmemiş kar yağışının ardından yollarda kaos yaşandı, okullar kapandı.

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ensonhaber.com

Rusya'nın başkenti Moskova, son zamanlarda benzeri görülmemiş kar yağışına sahne oldu.

Kar fırtınası, cuma günü Rusya'yı adeta kasıp kavurdu. Moskova'da ana yollar karla kaplandı.

Son 60 yılın en yoğun kar fırtınası

Meteorologlar, kar yağışının Moskova'da son 60 yılda görülen en yoğun kar fırtınası olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

Kamyon sürücüleri, 20 santimetreyi aşan kar ve şiddetli rüzgarın trafiği aksattığı zorlu koşullarla karşı karşıya kaldı.

50 santimetre tahmini

Moskova'da aralıksız devam eden kar fırtınası, 24 saat içinde aralık ayı ortalama kar yağışının beşte birinden fazlasını yağdırdı.

Sürücüler araçlarını karla örtülü park yerlerinden çıkarmakta güçlük çekti.

Tahminler, Moskova'daki aralık ayı kar yağışının toplam 50 santimetre yüksekliğe ulaşabileceğine işaret ediyor.

Eğitim durdu, trafik sıkıştı

Rus basınına göre, yoğun kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi. Ülke genelinde okullar kapatılmak zorunda kaldı.

Rusya'nın ana yollarından biri olan M4'te bir gecede 10 kilometrelik trafik kuyruğu yaşandı. Sürücüler dondurucu soğukta mahsur kaldı.