Karabağ şehidi Meherremov Orhan Binnetoğlu'na veda

Karabağ’daki çatışmaların 11’inci gününde Ermenistan tarafından şehit edilen Meherremov Orhan Binnetoğlu, memleketi Gürcistan’ın Marneuli kentindeki Gaçağan köyünde toprağa verildi.

Azerbaycan'ın Sumgayit kentinde yaşayan Meherremov Orhan Binnetoğlu, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan-Ermenistan arasında yeniden alevlenen savaşa gönüllü olarak katıldı ve 8 Ekim’de Fuzuli’de şehit düştü.

Gürcistan Azerbaycanlıları Entegrasyon Merkezi Başkanı Rafik Hümmet ve beraberindekiler Binnetoğlu’nun Gaçağan köyündeki evini ziyaret ederek, büyükannesine ve büyükbabasına taziyelerini iletti.

"VATAN SAĞ OLSUN"

Evini ziyarete gelenleri sıcak şekilde karşılayan şehidin babaannesi Nazran Meherremova, “Ben ağlamayacağım. Vatan sağ olsun. Şehitler ölmez vatan bölünmez, bende şehit babaannesiyim. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin, benim gibi şehit analarının da başı sağ olsun. Benim yavrum sizlerin yavrusu, o bir şehittir ve bende bir şehit annesiyim" dedi.

Karabağ şehidi Gürcistan'da toprağa verildi VİDEO

"KARABAĞ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞACAK"

Hümmet, “Orhan Binnatoğlu gibi evlat yetiştiren anne-babanın başı sağ olsun. Vatanı sağ olsun. Azerbaycan'ın ve tüm Türk dünyasının başı sağ olsun. Karabağ özgürlüğüne kavuşacak, Orhan’ın yeri cennettir.” ifadelerini kullandı.