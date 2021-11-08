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    Karabağ zaferinin birinci yılında Bakü'de yürüyüş düzenlendi

    Kutlamalar kapsamında Azneft Meydanı'nda yürüyüş yapıldı. Etkinliğe katılanlar, 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıdı.
    • AA
    • 08.11.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 15:34
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    Karabağ zaferinin birinci yılında Bakü'de yürüyüş düzenlendi

    Karabağ zaferinin 1'inci yılı Azerbaycan'da kutlanıyor.

    Başkent Bakü'de düzenlenen yürüyüş, "Zafer Günü" kutlamaları kapsamında Azneft Meydanı'ndan başladı.

    440 METRELİK AZERBAYCAN BAYRAĞI TAŞIDILAR

    Yürüyüşe askeri lise öğrencileri, Sınır Hizmetleri Komutanlığı'na bağlı süvari birlikleri, Karabağ Savaşı gazileri ve vatandaşlar katıldı.

    Askeri bandonun marşları ile başlayan yürüyüşte askeri lise öğrencileri, savaşın 44 gün sürmesine atıfta bulunulan 440 metrelik Azerbaycan bayrağını taşıdı.

    KARABAĞ AZERBAYCAN'DIR

    Vatandaşlar, ellerinde Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla "Karabağ Azerbaycan'dır" sloganı atarak ve marşlar söyleyerek yürüyüşe eşlik etti.

    Karabağ zaferinin birinci yılında Bakü de yürüyüş düzenlendi #1

    BİR YIL ÖNCE GELEN ZAFER

    Binlerce kişinin katıldığı yürüyüş, Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların bir kısmının sergilendiği Bakü'deki "Ganimetler Müzesi"nde sona erdi.

    Azerbaycan ordusu, bir yıl önce bugün Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'yı işgalden kurtardı.

    Karabağ zaferinin birinci yılında Bakü de yürüyüş düzenlendi #2

    44 GÜN İÇİNDE İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLAR KURTARILDI

    27 Eylül 2020'de başlatılan karşı saldırı 44 gün sürdü ve bu sürede 300'den fazla yerleşim birimi işgalden kurtarıldı. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girmesi, Ermenistan ordusunun dağılmasına neden oldu ve Ermenistan, 10 Kasım 2020'de yenilgisini kabul eden, Ağdam, Kelbecer ve Laçın illerinden de ordusunu çekeceğini taahhüt eden bildiriye imza attı.

    8 KASIM ZAFER GÜNÜ

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaşın bittiği tarih olan 10 Kasım'ın Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat tarihi olması dolayısıyla Şuşa'nın kurtarılma tarihi olan 8 Kasım'ı "Zafer Günü" ilan etti.

    Karabağ zaferinin birinci yılında Bakü de yürüyüş düzenlendi #3

    Karabağ zaferinin birinci yılında Bakü de yürüyüş düzenlendi #4

    Karabağ zaferinin birinci yılında Bakü de yürüyüş düzenlendi #5

    Karabağ zaferinin birinci yılında Bakü de yürüyüş düzenlendi #6

    İlham Aliyev: Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır ViDEO

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