Karabağ zaferinin yıl dönümü: Şuşa'da şükür namazı kılındı

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin 1'inci yılında, Şuşa şehrinde şükür namazı kılındı. Namazda bölgedeki barış ve huzurun kalıcı olması için dua edildi.

Azerbaycan ordusu, 8 Kasım 2020'de Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtarmıştı.

Şuşa'nın kurtuluş günü olan 8 Kasım, ülkede "Zafer Günü" ilan edilmişti.

Zaferin 1'inci yılı dolayısıyla bugün Şuşa'daki Tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde ilahiyatçı Şahin Hesenli, şükür namazı kıldırdı.

Namazda, koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece din adamları yer aldı.

KUR'AN-I KERİM OKUYUP DUALAR ETTİLER

Namaz sonrasında şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Hesenli, namaz sonrasında yaptığı konuşmada, namazın tüm mezhep mensuplarının katılımıyla birlikte kılındığını belirtti. Tüm Azerbaycanlıların Karabağ zaferinin 1. yılını kutladığını söyleyen Hesenli, zaferin birlik sayesinde kazanıldığını vurguladı.

Karabağ zaferinin 1. yılında, Şuşa'da şükür namazı kılındı

28 YIL BOYUNCA İŞGAL ALTINDA KALDI

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.



