Karabağ'daki sözde rejimin eski cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan'ın gözaltına alınma anı Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejiminin eski 'cumhurbaşkanı' 50 yaşındaki Arayik Harutyunyan’ın gözaltına alındığı anları paylaştı.

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Azerbaycan ordusunun 19 Eylül’de Karabağ'da başlattığı ve 24 saat süren terörle mücadele operasyonu başarıyla tamamlandı.

Operasyonun ardından Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejimin yöneticilerinden biri daha yakalandı.

Azerbaycan basınında yer alan haberlerde, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejiminin eski 'cumhurbaşkanı' 50 yaşındaki Arayik Harutyunyan’ın, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi personeli tarafından yakalandığı ve başkent Bakü’ye getirildiği aktarıldı.

Gözaltına alınmıştı: Görüntüsü paylaşıldı

Dünyaya duyurulan gelişmenin ardından Ermeni basınından, Harutyunyan’ın Karabağ'dan Ermenistan'a geçtiği iddia edildi.

Azerbaycan cephesinden Ermeni basınının iddiasına yönelik fotoğraflı bir cevap geldi.

Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni yönetici Arayik Harutyunyan’ın yakalandığı anların görüntüsünü paylaştı.

Geçtiğimiz ağustosta istifa etti

Öte yandan Harutyunyan, dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Karabağ’daki sözde Ermeni rejimin 2020-2023 yılları arasında "cumhurbaşkanı" olarak görev yapmış, 31 Ağustos 2023’te ise görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Gence saldırısının emrini verdi

Harutyunyan, 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin şehir merkezine düzenlediği füze saldırısının emrini kendisinin verdiğini söylemişti.

Azerbaycan daha önce, Karabağ’dan kaçtıkları sırada sözde Ermeni rejiminin devlet bakanı Ruben Vardanyan'ı ve sözde rejimin ordusunun eski komutanı Levon Mnatsakanyan'ı sınır kontrol noktalarında tutuklamıştı.