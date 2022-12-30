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    Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye’ye gelecek

    Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2022 tarihinde Türkiye’ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
    • 30.12.2022 - 01:49
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    Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye’ye gelecek

    Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Dukanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 30 Aralık 2022 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacak.

    Bilgilendirme, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklama ile geldi.

    İkili ilişkiler görüşülecek

    İHA'nın haberine göre İstanbul’da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Karadağ arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, Balkanlar başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

    Karadağ Cumhurbaşkanı Dukanovic Türkiye’ye gelecek #1


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