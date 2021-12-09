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    Karadeniz’e düşen göktaşı Soçi'de görüntülendi

    Rusya'nın Karadeniz kıyılarına düşen bir göktaşı, Soçi kentinde görüntülendi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 04:11
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 04:47
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    Karadeniz’e düşen göktaşı Soçi'de görüntülendi

    Karadeniz’in Rusya kıyılarına önceki ün akşam saatlerinde bir göktaşı düştü. Büyük bir ışık topuyla denize inen göktaşı etrafı aydınlatırken, Rusya’nın Soçi kentine bağlı Lazarevsky ilçesinde yaşayanlar bu tarihi anlara tanıklık etti.

    BÜYÜK BİR PATLAMAYLA KAYBOLDU

    Büyük bir hızla ilerleyen göktaşı, Karadeniz sularına yaklaştığı anda ise büyük bir patlamayla ortadan kayboldu. Bu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Rus gündeminde büyük ilgi toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca kez paylaşıldı.

    "DENİZE DÜŞMESİ, FACİAYI ÖNLEDİ"

    Rus uzmanlar, göktaşının denize düşmesiyle facianın eşiğinden dönüldüğü şeklinde yorumlarda bulundu.

    Karadeniz’e düşen göktaşı Soçi'de görüntülendi - VİDEO

    Karadeniz’e düşen göktaşı Soçi de görüntülendi #1

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