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Karantina kurallarına uymadı, hapis cezası aldı

Karantina kurallarına uymadı, hapis cezası aldı

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülkelerden biri olan Güney Kore’de uygulanan karantina kurallarını Nisan ayında ihlal eden bir kişiye 4 ay hapis cezası verildi.