Dolar
6.9959
0.1431%
Euro
7.563
-0.0171%
Altın
1697.46
-0.954%
Borsa
101267.36
0%
G. Altın
381.946
-0.8643%
Bitcoin
53982.79
-0.547%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Karantinayı protesto eden grup lideri koronaya yakalandı

    ABD’de korona tedbirleri gereği alınan sokağa çıkma yasağı ve ekonomik kapanma kararlarını protesto eden grubun liderinin korona testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 28.04.2020 - 09:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Karantinayı protesto eden grup lideri koronaya yakalandı

    Yerel televizyon kanalı WNCN, zorunlu ev karantinasının anayasal haklarını ihlal ettiğini savunan kadın aktivist Audrey Whitlock’un koronavirüse yakalandığını açıklandı.

    Haberde, Kuzey Carolina’da koronavirüs tedbirlerini protesto eden kalabalığın liderlerinden olduğu belirtilen Whitlock’un Facebook hesabındaki ''Gerçek şu ki modern toplum bulaşıcı virüsleri yok edemedi.'' şeklindeki paylaşımına da yer verildi.

    YASAĞA KARŞI BİRÇOK PROTESTO DÜZENLEDİ

    Audrey Whitlock’un öncüleri arasında bulunduğu 70 bin üyeye sahip ''Barışçıl Eylem'' isimli grup, nisan başlarında eyalette korona tedbirlerine karşı büyük eylemmler düzenlemişti.

    EYALETTE 306 KİŞİ ÖLDÜ

    NC eyaleti Sağlık Dairesi verilerine göre, 27 Nisan itibariyle 9 bin 142 koronavirüs vakasında 306 kişi hayatını kaybetti.

    NC Valisi Roy Cooper evde kalma uygulamasını 8 Mayıs'a kadar uzatırken, eyaletteki okulların ise ağustosa kadar kapalı kalacağı belirtiliyor.

    Görüş Bildir