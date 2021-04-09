- Haberler
- Dünya Haberleri
- Karayipler’de La Soufriere Yanardağı uykusundan uyandı
Karayipler’de La Soufriere Yanardağı uykusundan uyandı
- İHA
- 09.04.2021 - 12:46
Karayipler'de ada ülkesi Saint Vincent ve Grenadinler'e bağlı Saint Vincent'te yer alan La Soufriere Yanardağı 42 yıllık uykusundan uyanmaya başladı.
En son 1979 yılında patlayan yanardağın çevresinde yaşayan halka patlama uyarısı yapıldı.
“HAZIR OLUN”
Ulusal Acil Durum Yönetim Kurumu bölge sakinlerine, "Hazır olun." çağrısında bulundu.
Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves mevcut patlama riskine yönelik tahliye emri yayınladı.
Saint Vincent sakinleri güvenli bölge olarak belirlenen başkent Kingstown, Windward, North Union, Barrouallie, Leeward ve Grenadine adalarına tahliye edilmeye başlandı.
Tahliye sırasında uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayipler'de La Soufriere Yanardağı hareketlendi, tahliyeler başladı VİDEO
“24-48 SAAT İÇİNDE PATLAMA BEKLİYORUZ”
West Indies Sismik Araştırma Merkezi Üniversitesi'nden jeolog Richard Robertson yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde yanardağda patlama bekliyoruz.”
1902 yılındaki patlamada bin 600 kişi hayatını kaybetmişti.