Karayipler'e tatile giden kadının gizemli ölümü ABD'de yaşayan 37 yaşındaki Kirsty Earnshaw, annesi ile birlikte düğününden önce tatil yapmak için gittiği otelin havuzunda ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedeni hala belirlenemedi.

Haber Merkezi

ABD'li çiçeği burnunda gelinin talihsiz ölümü, ailesini ve nişanlısını yasa boğdu.

Düğününe 2 haftadan az bir süre kalan 37 yaşındaki Kirsty Earnshaw, annesiyle birlikte tatil yapmak üzere Karayipler'e gitti.

Havuzda vakit geçirdikleri sırada kızını yalnız bırakarak odasına çıkan anne, diğer tatilcilerin kendisine söyledikleri sözler ile adeta cehennemi yaşadı.

DÜĞÜNÜNE GÜNLER KALA ÖLÜ BULUNDU

Otelde turist olarak konaklayan bir tatilcinin ifadesine göre Kirsty, havuz üzerinde yüzüstü ve hareketsiz olarak duruyordu.

Anne ve otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının boğulmaya bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirledi.

UYUŞTURUCU İDDİASI

Gelin adayının havuza düşmeden önce madde etkisinde olabileceği ve bu nedenle boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Ancak Earnshaw'ın annesi, kızının çok iyi bir yüzücü olduğunu ve uyuşturucu kullanmadığını ileri sürdü.

Ayrıca talep edilen toksikoloji raporunun adli tıp tarafından asla verilmediği iddia edildi.

ALKOL BAĞIMLILIĞI GÜNDEME GELDİ

Gizemli bir şekilde hayatını kaybeden Earnshaw'ın sağlık geçmişine bakıldığında yaklaşık 10 yıl önce aşırı alkol tükettiğine dair birtakım verilere ulaşıldı ancak Earnshaw'ın ailesi, son zamanlarda kızlarının buna dikkat ettiğini ve alkol tüketiminden uzak durduğunu söyledi.

ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ

Yapılan otopside, Kirsty'nin kalp iletim sisteminde bir anormallik olabileceği belirtildi.

Dr. Edwin Cooper, kalıtsal bir anormallik olması durumunda aile bireylerinin bir kardiyolog tarafından taranmasını önerdi.

Adli tıp uzmanları, ses getiren konu hakkında henüz net bir sonuca varmadı.

Genç kadının, kısa süre önce çalışmayı hayal ettiği restoranda baş şef olara işe başladığı öğrenildi.