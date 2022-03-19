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    Karısının kılığına giren Ukraynalı, Romanya'da yakalandı

    Erkeklerin ülke dışına çıkması yasaklanınca Ukraynalı bir adam, karısının kılığına girdi. Bebeğiyle birlikte sınırı geçmek isteyen adam, Romanya'da yakayı ele verdi.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 11:06
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    Karısının kılığına giren Ukraynalı, Romanya'da yakalandı

    Rusya'nın başlattığı harekatın 3'üncü haftasında Ukrayna'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

    Ukrayna'da güvenlik güçleriyle birlikte siviller de Rus birliklere karşı direnişini sürdürüyor.

    Bununla birlikte 3 milyondan fazla insan, Ukrayna'yı terk ederek farklı ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

    Milli seferberlik ilan eden Ukrayna'da 70 yaşından küçük erkeklerin ülke dışına çıkması ise yasaklandı.

    ÇAREYİ KARISININ KILIĞINA GİRMEKTE BULDU

    Bu yasak nedeniyle yurt dışına göç etmek isteyen erkeklerin önü kesildi. Ukraynalı bir adam ise çareyi karısının pasaportunu alarak kılık değiştirmekte buldu.

    ROMANYA SINIRINDA YAKALANDI

    Bebeğiyle birlikte Romanya sınırına giden makyajlı adam, sınırda yakayı ele verdi. Yakalanan adamın üzerinden karısının pasaportu çıktı.

    Karısının kılığına giren Ukraynalı, Romanya da yakalandı #1

    Karısının kılığına giren Ukraynalı, Romanya da yakalandı #2

    Karısının kılığına giren Ukraynalı, Romanya da yakalandı #3


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