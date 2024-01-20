ABD'de tırı sollamak isterken kar küreme aracına çarptı, ikiye bölündü ABD’nin New York kentinde karlı yolda hızla öndeki aracı sollamak isteyen araç ters şeride girince kar küreme aracıyla kafa kafaya çarpışarak ikiye bölündü.

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İHA

ABD'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava dalgası, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

12 Ocak'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 59'a yükseldiği ülkede etkili olan kar yağışı ulaşımda da aksamalara, kazalara neden oldu.

Öndeki aracı sollamak isterken kar küreme aracına çarptı

New York kentinde 16 Ocak’ta bir sürücünün karla kaplı yolda başka bir aracı sollamaya çalışması kazayı da beraberinde getirdi.

Karlı yolda hızla ilerleyen araç, ters şeride girince kar küreme aracıyla kafa kafaya çarpıştı.

Öndeki aracı sollamak isteyen araç kar küreme aracıyla çarpışışında ikiye bölündü. Olayda yaralanan olmadı.

70 milyondan fazla kişi için alarm

ABD genelinde 70 milyondan fazla kişi için soğuk hava nedeniyle alarm verildi. Sıcaklıkların bazı bölgelerde eksi 45 dereceye kadar düştüğü ve Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından geçen hafta sonu boyunca Texas'ın bazı bölgelerinde sıcaklığın eksi 32C’yi bulması nedeniyle hipotermi ve donma uyarıları yapıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)